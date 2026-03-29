Multitudes se movilizaron ayer en Estados Unidos bajo el lema “No Kings” (No Reyes) contra la política migratoria del ICE del presidente Donald Trump, el alto costo de vida y la guerra del eje Washington-Tel Aviv contra Irán.

Con más de 3300 manifestaciones convocadas en los 50 estados del país, los estadounidenses tomaron las calles, mientras en ciudades de Europa como París (Francia), Londres (Inglaterra) y Berlín (Alemania), entre otras, se rechazó en marchas la guerra contra Irán y las políticas de Trump.

Tercera protesta

Este evento marca la tercera protesta nacional de este tipo organizada en el último año.

Su objetivo principal ha sido unificar a personas con diversas quejas contra el gobierno federal, que históricamente han abarcado desde la aplicación de leyes de inmigración y los costos de la salud, y que para este evento incluyen la firme oposición a la guerra en Irán.

La reciente convocatoria ha logrado una movilización masiva en Nueva York, Washington y San Francisco.

Artistas

En esta ocasión, el rechazo al “autoritarismo” de Trump se ha entrelazado con denuncias por el alto coste de la vida y las intervenciones militares en Irán, Venezuela y Ecuador.

El evento ha contado con un fuerte respaldo de figuras públicas como Bruce Springsteen, Jane Fonda, Robert De Niro y líderes políticos como Bernie Sanders y Tim Walz, quien desde Minnesota reivindicó la resistencia ciudadana frente a la violencia de agentes federales.