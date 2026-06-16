La actriz estadounidense Anne Schedeen, famosa por interpretar a la mamá de la familia que acogía al extraterrestre Alf, en la serie de ese nombre, murió a los 77 años, en Estados Unidos, informó su familia.

Aunque acumuló decenas de créditos en cine y televisión, el papel que marcó su carrera fue el de Kate Tanner en Alf, comedia emitida entre 1986 y 1990.

En la serie interpretó a la madre de la familia Tanner, que acoge al extraterrestre Alf, llegado del planeta Melmac. Con ella participaron Max Wright, quien interpretaba a Willie Tanner, y Andrea Elson, Benji Gregory y Charles Nickerson, quienes hacían los papeles de los hijos de la familia.

Dura noticia

La noticia fue anunciada por su familia a través de una emotiva publicación en Facebook, donde destacaron su legado artístico, su sentido del humor y el profundo cariño que sentía por sus seres queridos.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señala el mensaje.

Fuerza

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, agregó la familia.