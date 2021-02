¡Terrible! Una mujer de 32 años identificada como Merelize Van Der Merwe, de la provincia sudafricana de Limpopo, asesinó cruelmente a una jirafa de 17 años. Sin embargo el atroz ataque no habría quedado ahí, ya que la inescrupulosa luego habría posado con el corazón del animal e incluso lo subió a sus redes sociales.

Van Der Merwe, quien caza desde los cinco años de edad escribió en sus redes que llevaba años buscando una “jirafa adecuada” para su accionar.

“En 2016 emprendí una búsqueda para cazar una jirafa, pero ninguna era lo que estaba buscando. Me puse en contacto con casi todos los que conocía que tenían jirafas lo suficientemente mayores como para cumplir con los requisitos”, comenzó escribiendo.

“En 2017 encontré una, pero desafortunadamente uno de mis amigos llegó a ella primero. Había perdido la esperanza. Hace dos semanas un querido amigo, Chrisjan Bakker, me contactó y no podía creer lo que veía, una tan vieja que estaba muy por encima de su tiempo y el dueño no sabía si duraría otros tres meses”, agregó.

En ese sentido, Merelize explicó que su esposo Gerhardt Nell esperaba llevarla a un hotel de cinco estrellas por el Día de San Valentín, sin embargo, en lugar de eso, decidió pagar 1.700 euros para que pudiera cazar al animal.

Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales y han causado una gran polémica, pues tildan de “cruel y despiadada” a la mujer por asesinar a un indefenso animal.

