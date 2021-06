Michele Elizaga decidió dejar atrás todo tipo de prejuicios, y sin tener una pareja hace años, gastó su dinero ahorrado en un donador de esperma, motivo por el que ahora disfruta de la maternidad con su hijo Matthew.

La mujer, quien actualmente tiene 43 años, estuvo por muchos años a la espera del amor de su vida para poder formar una familia. Sin embargo, todo eso cambió cuando cumplió 40 años y se dio cuenta que no podía seguir aplazándose.

“Estaba en Costa Rica celebrando mi cumpleaños número 40. Platicábamos de lo mucho que me gustaría ser mamá y que temía que el tiempo se acabara. Entonces, una de mis amigas dijo algo que me impactó. Me dijo que podía tener un hijo sin la necesidad de una pareja. Al día siguiente me desperté con la idea de un bebé en mi cabeza y sentí con la necesidad de perseguir este propósito”, comenzó diciendo Michele.

En ese momento, reunió los casi cinco mil dólares que tenía ahorrados para conseguir un donador de esperma. Además, dijo “nunca haber estado casada y había pasado mucho tiempo desde su última relación”.

Dos años después de su cumpleaños número 40, Michele ahora celebra junto a su hijo Matthew, quien nación con síndrome de Down. “No lo cambiaría por nada en el mundo y no podría imaginarlo de otra manera. Ha sido una experiencia empoderante y me he sorprendido con mi fuerza y habilidad”, expresó emocionada.

