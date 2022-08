Esto sucedió en Bolivia, donde Clemencia Cruz, logró conquistar la medalla de oro en una carrera de resistencia y velocidad que fue organizada para celebrar a la Virgen de Chaguaya en Tarija.

La victoria de Clemencia, fue motivo de elogios y viralidad en redes sociales, donde miles de cibernautas demostraron su respeto y cariño por la mujer que no necesitó equipo profesional para competir y ganar.

A sus 58 años y con una gran sonrisa en el rostro, Clemencia confesó que este fue uno de sus sueños: “Desde joven hice largos recorridos, yo le dije a mi hijo que me inscriba y participe”, confesó a Bolivia TV.

Como si fuera un día cualquiera, Clemencia se presentó a la competencia con sus ojotas, pollera y una chompa: “Antes de competir mi hijo me dijo que me ponga zapatillas, yo le dije que no, que correría con mis ojotas”, a las que está más acostumbrada.

