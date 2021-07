La comisión de políticos que defiende la candidatura de Keiko Fujimori y busca una intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por un presunto fraude en las elecciones en Perú no logró reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su sede en Washington D.C. (EE.UU.)

Sin embargo, un hecho curioso se desató cuando una activista de izquierda, identificada como Francesca Emanuele, les gritó “golpistas” al grupo conformado por el economista Daniel Córdova, la excandidata aprista Nidia Vílchez y los congresistas electos Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Renovación Popular).

“La único información que nos han dado es que son anticomunistas. Ustedes están aquí como golpistas y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta, porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí, porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Y me parece estupendo. Asúmanse como golpistas”, vociferó Emanuele en una conferencia de prensa que ofrecía esta comisión, para luego intentar entregarles una hoja con dicho rótulo a los miembros de la delegación.

Francesa Emanuele se describe a sí misma en Twitter como “feminista e izquierdista, iqueña de origen, con una década en España y hoy de doctoranda en EEUU”. Ha sido corresponsal de Telesur y, actualmente, es columnista del portal Wayka.

Mi interacción con la delegación que vino a Washington pidiendo una auditoría. Los llamé por su nombre. A que no adivinan cuál es. pic.twitter.com/PQCjq3qn8L — Francesca Emanuele (@emanuelefrance6) June 30, 2021

