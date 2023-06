Los animales son criaturas bastante adorables, sin embargo, pueden volverse hostiles si alguien los fastidia. Prueba de ello es un reciente video que se volvió tendencia en TikTok y otras redes sociales. Resulta que un gatito hizo caer a una mujer que le echó agua.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por la usuaria @violetajazmin79, la señora se acercó al felino en primera instancia para echarle agua que llevaba en un balde. Ante esto, el minino se corrió y trató de alejarse. Incluso, se escondió en una esquina de la calle.

Una vez que se le acabó el líquido, la mujer se alejó unos centímetros, pero el gatito decidió hacer una travesura. En seguida, se trepó en el vestido de la señora, quien se empezó a sacudir para intentar sacarse al animal. Al final, esto provocó que se terminara tropezando.

Los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios: “A mí me respeta - dijo el michi”, “Bravo michi. No te dejes molestar por nadie”, “Suerte de la señora que no se le lanzó a la cara”, “La venganza del michi”, El gato nada le hizo y lo agredió por las puras”, “Eso le pasa por molestar al gatito. Él estaba tranquilo descansando”, “A veces pienso que algunos humanos se ponen a la altura de un animal”.