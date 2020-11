Un hecho particular ocurrió en la ciudad de Morelia, Michoacán (México). Una joven no tuvo reparos en suplicarle a su expareja para que retomaran la relación sentimental, sin embargo este ya se encontraba con otra persona, quien además presenció esta situación.

En las imágenes registradas por los testigos y que luego fueron compartidas en la red social de Twitter se puede ver a la muchacha suplicarle, al punto de agredirlo y jalonearlo, mientras él solo repite con tajantes “no”.

En el video se puede escuchar al muchacho decir lo siguiente: “No, ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene? Sí, es mi novia ¿y qué? Te está viendo la gente. Ya te dije que no quiero regresar contigo, entiende”.

Pese a la negativa del muchacho y al darse cuenta que se iba a retirar del lugar, la joven no tuvo reparos en arrodillarse y suplicarle un vez más. Sin embargo, fue ignorada y el joven se fue de la mano con su actual pareja.

El video compartido en Twitter se ha viralizado en las redes sociales, generando diferentes comentarios. Algunos le pidieron a la joven tener más amor propio.

El de los algodones: Ta juerte el asunto.jpg pic.twitter.com/BXm3H4CrIg — El Triqui (@El_Triqui_) November 19, 2020

VIDEOS RECOMENDADOS

VMT: Damnificados de las 14 viviendas que fueron consumidas por incendio piden ayuda.

VMT: Damnificados de las 14 viviendas que fueron consumidas por incendio piden ayuda.

TE PUEDE INTERESAR