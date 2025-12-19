Con 400 toneladas de arena, en el Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda -en la Costa Dorada, Cataluña-, se desarrolla la 26° edición deSe recrean escenas típicas del nacimiento de Jesús y otros elementos navideños, todo con arena

Los nacimientos son levantados por once artistas internacionales vexpertos en el mundo de la escultura efímera de arena, hielo y nieve.

El pesebre de arena de La Pineda, en Vila-seca, celebra su 25 aniversario con una notable participación de escultores internacionales.

Este año, cuenta con once artistas: nueve extranjeros y dos catalanes. Las esculturas ocupan 150 metros lineales y se han empleado 500 metros cúbicos de arena, casi el doble que en ediciones anteriores.

El pesebre, que se puede visitar hasta el día de Reyes, incluye representaciones tradicionales como el nacimiento y el popular “caganer”.