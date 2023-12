Cada vez faltan menos semanas para iniciar con las celebraciones de fin de año, y entre ellas, una de las más esperadas es la Navidad, una tradición que millones de personas en el mundo esperan con ansias cada 25 de diciembre. Sin embargo, en Sudamerica existe un país que decidió no reconocer oficialmente esta festividad en su calendario.

Nos referimos a Uruguay, que desde hace más de un siglo se basa en la progresiva separación del país de la Iglesia Católica. La distancia entre el Estado uruguayo y la Iglesia comenzó en 1860 con el decreto de la ‘Secularización de los cementerios’ y se consolidó en 1917 con la aprobación de una Constitución que formalmente estableció la separación, garantizando la libertad de culto y reduciendo el poder de la institución católica en el país latino.

¿Qué celebran en Uruguay durante estas fechas?

El país sudamericano ha reemplazado las festividades religiosas, como la Navidad, con otras celebraciones en línea con su enfoque en la separación del Estado y la Iglesia Católica. En lugar de la Navidad, los uruguayos celebran el Día de la Familia.

Sin embargo, es importante destacar que no existe una prohibición explícita para que los ciudadanos celebren la Navidad de manera individual, por lo que muchos optan por adornar sus casas con luces, manteniendo así viva la tradición.

¿Qué otros países del mundo no celebran Navidad?

Uruguay no es el único país que ha decidido no celebrar la Navidad oficialmente. Sin embargo, a diferencia de otros lugares donde se prohíbe la festividad, como Arabia Saudita, Argelia, Corea del Norte, China y Tailandia, en Uruguay no hay una prohibición explícita, permitiendo a las personas optar por celebrarla de manera personal.