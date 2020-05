En España, unos niños cansados de las continuas tareas escolares de su maestra, decidieron acudir hasta su casa para cortarle el cable de Internet y así evitar que ella se contacte.

Fueron dos niños de tan solo nueve años de edad en Albacete, España, quienes hicieron un plan para evitar que su maestra continúe dejándoles tareas virtuales.

Los menores aprovecharon el confinamiento impuesto por el gobierno español en Albacete para realizar su plan. Para ello, treparon la ventana y luego procedieron a cortar el cable de Internet.

Sin embargo, la docente se dio cuenta cuando se asomó a la ventana y halló a los dos niños colgados. "Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego algo bueno no era”, le contó a la policía.

Al ser citados por la policía, los niños confesaron que la mujer les mandaba muchos deberes y por eso decidieron cortar el Internet.

Para su buena suerte, la maestra no presentó cargos contra ellos y llegó a un acuerdo con sus padres para que los niños traviesos se hicieran cargo de sus actos.

