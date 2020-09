Estefany Torres Vera logró su gran sueño, se casó con el padre de su hijo luego de diez años de amor y un hijo de siete años. Lo hicieron en el hospital, en plena pandemia del coronavirus o Covid-19 y antes de que ella falleciera a causa de cáncer.

La joven de 30 años fue diagnosticada con cáncer avanzado y antes perder la batalla, ambos pudieron cumplir su sueño en el Hospital Universitario de Santander, en Colombia, con ayuda de la policía.

Para que todo sea perfecto, ese día la mujer se vistió de blanco con un velo como siempre soñó y la ceremonia se produjo en una habitación reservada para los protocolos de seguridad. En tanto, la musicalización estuvo a cargo de la Policía Nacional de Bucaramanga.

La boda también logró ser vista por sus familiares a través de las redes sociales, el hijo de ambos, vestido de paje, participó de la ceremonia y fue en encargado de llevar los anillos.

“Queríamos casarnos, pero no habíamos podido. Lamentablemente nos tocó acá porque ella está enferma. Quería cumplirle porque siempre ha estado conmigo. Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Me demostró lealtad y cariño, y se lo merecía. Hasta en la última etapa de su vida quería dejarle claro a todos que la amo”, dijo Duvan Pabón.

Desafortunadamente, el pasado domingo 13 de septiembre, Estefany Torres Vera falleció y los médicos declararon su muerte por patología oncológica terminal.

