En México, una mujer quiso dejar al descubierto a su novio con su mejor amiga y para ello organizó una fiesta incluso con mariachis. El momento quedó registrado en video, viralizándose de inmediato.

La mujer engañada invitó a varios amigos de ambos, los mismos que quedaron sorprendidos cuando expuso la infidelidad de estas dos personas.

“Me siento demasiado emocionada porque jamás me iba a imaginar que mi mejor amiga y mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien, formamos un equipo espectacular, ellos me han apoyado... pero hoy día también quiero que ustedes vean unas palabras hermosas que yo he encontrado, que me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, pero tan grande que el de ellos sobrepasa, es demasiado”, empezó diciendo la mujer engañada.

Seguidamente, le pidió a sus invitados a buscar detrás de sus sillas unas hojas en donde se podía leer los mensajes de WhatsApp que la pareja de infieles intercambió. “Hola cielo… Uf, me encanta la idea, pero esto se nos está yendo de las manos. Estoy ya un poco cansada de ser la otra”, se puede leer.

Al ser descubiertos, el novio decidió apresurarse y recogió todas las hojas con los mensajes que lo dejaban al descubierto, mientras su novia le dijo: “¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga”.

En tanto, a su amiga, la mujer engañada le dijo: “Yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado”.

El video causó sensación por dicha hazaña, el cual rebasó los 50 mil comentarios donde los internautas dieron su punto de vista.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jazmín Pinedo responde a quienes critican que esté muy delgada

Jazmín Pinedo responde a quienes critican que esté muy delgada | América Espectáculos

TE PUEDE INTERESAR