Una investigación en Scientific Reports revela que las poblaciones de osos polares del archipiélago de Svalbard (Noruega), afectada por el deshielo debido al calentamiento global en el Ártico, subieron de peso en los últimos 20 años.

Los osos son más robustos porque consumen con mayor frecuencia presas como renos y morsas, cuyas poblaciones se han recuperado, y focas anilladas, que ahora se concentran en áreas de hielo más pequeñas, facilitando su caza.

“No se trata realmente de un comportamiento nuevo para los osos, pero estamos viendo más informes de osos polares que matan renos”, declaró el coautor Andrew Derocher al medio especializado IFLScience.

Si uno de estos mamíferos carnívoros descubre que puede atrapar renos, “volverá al lugar donde tuvo éxito en el pasado y seguirá intentando cazarlos”, señaló.

Grasa corporal

Los investigadores analizaron el índice de condición corporal (BCI) de 770 osos adultos entre 1995 y 2019.

En sus hallazgos, el BCI disminuyó hasta el año 2000, pero comenzó a aumentar en las décadas siguientes, incluso durante el período de mayor pérdida de hielo marino.

En 2004, la población de osos polares del mar de Barents fue estimada entre 1900 y 3600 individuos, con posibilidad de crecimiento posterior.

Un caso excepcional

Los resultados de la reciente investigación no se deben extrapolar a otras regiones del Ártico.

Para Sarah Cubaynes, investigadora del centro francés CEFE y que no participó en el último estudio, los hallazgos “pueden parecer sorprendentes porque contradicen los resultados de estudios realizados en otras poblaciones de osos polares”.