Un macabro hecho ocurrió cuando un padre de familia esperaba a su hijo a la salida de su colegio en España. El hombre fue atacado y apuñalado con un cuchillo por su ex pareja.

La víctima contó: “Yo estaba en el coche esperando al crío que salía de clase a las cuatro y veinte. Llegó ella, me echó la mano al cuello y me atacó con el cuchillo, me tiró seis o siete cuchilladas, no me di ni cuenta de que me había pinchado”.

Para su fortuna, las heridas del padre no fueron graves por lo que no le causó la muerte; mientras la mujer fue detenida.

“Aproveché un momento que vi que tenía hacía atrás la mano en la que llevaba el cuchillo, se la cogí, salí del coche y logré tirarla al suelo”, declaró el padre.

En tanto, el niño e hijo de la pareja decidió no atestiguar sobre lo sucedido, aunque todos sus compañeros lo vieron.

Tras el ataque, el hombre acudió a la hospital y aseguró que el ataque es debido a la custodia del menor, que ahora es compartida, pero reveló que hace un año solicitó la custodia completa.

