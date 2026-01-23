La región de Lisse, donde se ubica el famoso parque Keukenhof, concentra gran parte de la actividad turística de personas de todo el mundo que desde el domingo, Día del Tulipán, llegan para observar las flores.

Hectáreas de tulipanes, narcisos y jacintos crean paisajes únicos que impulsan recorridos guiados, rutas en bicicleta y experiencias fotográficas, lo que fortalece el posicionamiento internacional de los Países Bajos como la “nación de las flores”.

Reparto de flores

En tanto, en Museumplein, Ámsterdam, se repartió 200,000 tulipanes gratis por el Día Nacional del Tulipán de los Países Bajos, inicio de la temporada internacional de tulipanes cortados.

La plaza Museumplein de Ámsterdam se llenó de color cuando miles de tulipanes llenaron la emblemática plaza, convirtiendo el césped en un mosaico vibrante de rojos, amarillos y rosas.

El lema de este año, ‘Unite with bloom’, promueve la unión entre todas las personas y los visitantes, afirmó Arjan Smit, presidente de la fundación Tulip Promotion Netherlands.