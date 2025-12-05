Cincuenta y cuatro parejas se casaron en una boda masiva en la devastada Franja de Gaza, ante cientos de invitados, en medio de los escombros de la ciudad tras más de dos años de devastación y decenas de miles de muertes provocadas por los bombarderos de Israel sobre territorio palestino.

Entre edificios destruidos de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, los palestinos expresaron su deseo de que las nuevas familias que se forman vivan en paz.

La celebración fue financiada por Al Fares Al Shahim, una operación de ayuda humanitaria respaldada por Emiratos Árabes Unidos. Además de realizar el evento, la organización ofreció a las parejas una pequeña suma de dinero y otros suministros para comenzar sus vidas juntos.

Para los palestinos, las bodas son a menudo celebraciones elaboradas de varios días, consideradas como una elección social y económica importante que define el futuro de muchas familias. Incluyen danzas alegres, platos rebosantes de comida y procesiones por las calles en las que las familias numerosas visten telas con los mismos patrones que los novios.