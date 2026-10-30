Se dará gustitos peruanos. El papa León XIV podrá disfrutar de los sabores de nuestra gastronomía durante su próxima visita al país, pese a la reciente operación a la que fue sometido por un adenocarcinoma pulmonar.

El monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita del santo padre al Perú, aseguró que hasta el momento no existe una prohibición médica que le impida consumir comida peruana, aunque lo hará con moderación y en cantidades controladas.

“Hasta ahora los médicos le han dicho que todo normal. En todo caso será medido, baja cantidad, pero sí comerá”, dijo a OJO.

Como contó Magaly Castillo Saavedra, cocinera de la diócesis de Chiclayo, a RPP, el Vaticano le encomendó el menú en la ciudad lambayequena y, entre los pedidos de Robert Prevost, están el cabrito a la chiclayana y arroz con pato.

El papa cumplirá su itinerario

Inca señaló que el sumo pontífice mantiene la intención de cumplir su itinerario completo en el país, incluido su paso por Cusco y el traslado en helicóptero hacia Cajamarca.

Según explicó, su recorrido contará con acompañamiento médico para atender cualquier eventualidad durante sus desplazamientos, como el moderno avión ambulancia Beechcraft King Air 360, equipado para atender cualquier emergencia médica

“El papa quiere ir a todos los lugares. Quiere mucho a Cajamarca”, manifestó monseñor Inca, quien remarcó que la salud del religioso será vigilada durante toda la travesía.

Desplegarán a más de cuatro mil trabajadores de la salud

Para proteger a los millones de fieles que acudirán a las actividades papales, el Ministerio de Salud pondrá en marcha la denominada “Operación León”. Julio Mijichich, representante del sector, detalló que se movilizarán 4 mil 111 trabajadores de salud para atender a más de tres millones de asistentes en las distintas sedes.

Las autoridades sanitarias también recomendaron a los peregrinos tomar precauciones frente a las altas temperaturas que afectan al país. Entre las principales medidas figuran beber agua en pequeñas cantidades de manera frecuente, consumir alimentos ligeros, utilizar protector solar, lentes oscuros y ropa fresca, preferentemente de colores claros.

OJO AL DATO. A la misa de la Base Aérea se aconseja no acudir con niños pequeños, adultos mayores ni mascotas, debido a la larga espera.