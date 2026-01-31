De manera sorpresiva, el papa León XIV visitó a los obispos peruanos que se encuentran en Roma y almorzó con ellos en la residencia donde se alojan. Hubo un diálogo ameno, como grandes amigos, bromas y mucha risa.

El encuentro, definido como “un gesto de cercanía y comunión”, se realizó en el marco del X Congreso Episcopal del país sudamericano,

El pontífice recordó su trabajo misionero en Perú, pues fue obispo de Chiclayo y adoptó la nacionalidad peruana. “Estamos aquí para orar por la paz y el futuro del Perú, para que esta visita nos fortalezca a todos y nos anime en la fe a servir mejor”, declaró monseñor Carlos García, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

“Oramos para que nuestros futuros líderes sean hombres y mujeres de bien que sirvan a la nación, busquen el bien común y, sobre todo, se esfuercen por unir y sumar, no por restar ni dividir”, añadió.

La propia Conferencia Episcopal donó un mosaico de la Santísima Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que serán bendecidas y colocadas en los Jardines Vaticanos este sábado 31 de enero.