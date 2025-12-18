El papa León XIV fue incluido en la lista de los mejor vestidos de 2025 de la revista Vogue, entre 55 figuras del mundo del entretenimiento, la moda y la cultura.

Lista selecta

El papa León XIV fue incluido en la lista de los mejor vestidos de 2025 de la revista Vogue, una selección que reúne a 55 figuras del mundo del entretenimiento, la moda y la cultura

“Se vistieron de maneras que llamaron la atención”, describe el medio en la edición publicada el 11 de diciembre, en la que el pontífice aparece de manera excepcional junto a modelos, actores, directores y diseñadores.

Vestimenta

En la publicación, el papa aparece con una vestidura litúrgica de color púrpura real y una mitra blanca con bordes dorados.

Sobre su estilo, Vogue señaló que León XIV se distingue por una forma de vestir que se aparta de la sobriedad que caracterizó a su predecesor, el papa Francisco, conocido por preferir atuendos sencillos.

Asimismo, destacó la continuidad en el uso de vestiduras litúrgicas bien confeccionadas, vinculadas con la tradición papal.

Imagen moderna

La publicación también hizo referencia a la audiencia que el papa sostuvo el 15 de noviembre con representantes del mundo del cine, a la que asistieron figuras como Monica Bellucci y Cate Blanchett.

Vogue indicó que invitar a figuras de Hollywood de tal nivel al Vaticano fue un intento por “modernizar la imagen de la Iglesia”.