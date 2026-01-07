De manos del máximo goleador peruano en los mundiales, Teófilo “Nene” Cubillas, el papa estadounidense-peruano León XIV recibió una camiseta de la selección peruana de fútbol, del modelo de la usada en el Mundial Argentina 1978, que el sumo pontífice mostró sonriente para la foto.

A la audiencia en El Vaticano también acudieron, junto a Cubillas, el entrenador argentino Ricardo Gareca y el exdirigente Edwin Oviedo, quienes participaron en el proceso que llevó, el 2018, por última vez a la selección del Perú a un mundial.

Emocionado

Después de la audiencia, el exfutbolista expresó en las redes sociales su emoción por el encuentro con el sumo pontífice.

“Feliz de la vida. Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre”, señaló Cubillas.

Asimismo, agradeció de manera especial a Oviedo por haber facilitado la visita y cerró su mensaje con una expresión de orgullo nacional: “¡Arriba Perú!”.