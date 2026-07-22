Impresionante viene siendo la exhibición aérea del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough (al suroeste de Londres, Reino Unido) con aeronaves militares, comerciales y de nueva generación, pero sobre todo con la actuación del equipo de paracaidismo “Red Devils”.

Un soldado británico de ese equipo se lanzó y, en arriesgada acción, luego dibujó en el aire estelas de humo mientras planeaba y descendía con un paracaídas que llevaba los colores de la bandera del Reino Unido.

Estrellas del aire

Las primeras estrellas del evento ya han aterrizado y el Farnborough International Airshow 2026 abre oficialmente sus puertas.

Entre las principales atracciones destacan las exhibiciones en vuelo del Airbus A350-1000, además de la presencia estática del nuevo Airbus A321XLR de United Airlines y del Airbus A350 de Emirates.

Como en cada edición, el evento reúne a fabricantes, aerolíneas y empresas del sector aeroespacial para presentar las últimas innovaciones, nuevos programas y tecnologías que marcarán el futuro de la aviación.

Aviones

Las primeras estrellas del evento ya han aterrizado y el Farnborough International Airshow 2026 abre oficialmente sus puertas. Entre las principales atracciones destacan las exhibiciones en vuelo del Airbus A350-1000, además de la presencia estática del nuevo Airbus A321XLR de United Airlines y del Airbus A350 de Emirates.

Como en cada edición, el evento reunirá a fabricantes, aerolíneas y empresas del sector aeroespacial para presentar las últimas innovaciones, nuevos programas y tecnologías que marcarán el futuro de la aviación.