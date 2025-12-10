Los esposos Susanne y Thomas Jeromin, poseedores oficiales del récord mundial reconocido por el Instituto de Récord de Alemania (RID) con sus 621 árboles de Navidad decorados en una casa, posan para una foto en su casa en Rinteln, al oeste de Hannover, Alemania.

Los árboles y los coloridos decorados navideños, que colocan desde junio desde hace seis años, se ven hasta en la cocina, pasadizos y baños porque para la familia “la Navidad está en todo lugar”.

La historia de Susanne y Thomas Jeromin es un claro ejemplo de cómo una idea creativa y un esfuerzo dedicado pueden transformar un simple hogar en un fenómeno viral.

Residiendo en el distrito de Schaumburg , esta pareja superó su propio récord mundial al instalar un total de 621 árboles de Navidad en su casa.

Este esfuerzo ha causado un gran revuelo no solo entre sus vecinos, sino también en los medios de comunicación.

Lo que inicialmente podría haber comenzado como una tradición familiar o una manera divertida de celebrar las festividades, se convierte en un espectáculo que atrae la atención de miles de personas, quienes se sienten fascinados por la magnitud de la decoración navideña. La instalación de los árboles es una manifestación del espíritu festivo y una muestra del compromiso de los Jeromin por crear algo realmente único.

Esta campaña de decoración ha hecho que el nombre de Susanne y Thomas Jeromin se destaque y pone al distrito de Schaumburg en el mapa de eventos festivos, atrayendo a turistas y curiosos de otras regiones.