El matrimonio es uno de los momentos más importantes para muchas parejas. Por ello, hacen hasta lo imposible para que todo quede perfecto. Algunos contratan limosinas o vehículos de lujo para que los transporten a su fiesta de bodas; sin embargo, esta tradición se rompió recientemente. Resulta que una pareja recién casada se dirigió a esta celebración en el Metro de Santiago de Chile.

Tal como se puede ver en el clip compartido por el usuario @tiometrodesantiago, los recién casados se subieron al tren ubicado en la capital chilena junto a todos los invitados que los acompañaron en el matrimonio para dirigirse a su fiesta de bodas.

Así como lo ve, a Pamela Veloz y Jorge Valenzuela no les importó la opinión de la gente y decidieron transportarse en el Metro de Santiago con sus 30 invitados. En el vehículo, la pareja recibió las felicitaciones de los pasajeros.

“Él me decía que era como un escape romántico entre los dos, para iniciar nuestro matrimonio con una aventura juntos. Todo el mundo me decía: ‘Pero cómo te vas a ir en metro’. ¿Pero por qué no? Cuando he viajado, he visto a los novios en Nueva York o en Italia sacándose fotos en la calle, era como divertido”, señaló la esposa.