Un romántico desfile de boda al estilo de la dinastía Han, que incluyó faros de peces iluminados en sus embarcaciones, en Nanning, región autónoma de Guangxi, mostró la cultura tradicional en el Festival de Qixi, también conocido como el Día de San Valentín en China.

La ocasión sirvió para que muchas parejas ataviadas con trajes típicos, que se juraron amor eterno, sean saludadas por la población al dar el importante paso de unir sus vidas para siempre.

Sin embargo, no todos se llegan a casar o al menos en la actualidad, cuando se escenifica la tradición.

Fuerte tradición

Una de las celebraciones más destacadas con esta temática, que ocurre en la antigua ciudad de Zhuoshui, en el distrito de Qianjiang, Chongqing, muchos solo desfilan por amor.

Allí se organiza este gran desfile acuático y competencia de barcos donde más de 70 embarcaciones navegan por el río recreando la tradición del novio que va a recoger a su futura esposa, rindiendo homenaje a la historia de amor de Niulang y Zhinv (el pastor y la tejedora) que da origen a la festividad.