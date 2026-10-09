La escultura “Plaga Naranja”, de 8,5 pies y de oro, del artista danés Jens Galschiot, se instaló una de las intersecciones que conectan dos edificios del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Muestra a un Donald Trump desnudo sosteniendo las balanzas de la justicia en una mano y un palo de golf en la otra, con una pelota de golf hecha para parecer como el mundo.

Trump está sentado en los hombros de un hombre más pequeño, vestido de tela, quien está luchando por mantenerlo.

Habla artista

El artista danés Jens Galschiot, quien creó la escultura, dijo que Trump “representa una de las mayores amenazas al orden mundial basado en reglas, valores democráticos y nuestro esfuerzo común para resolver la crisis climática”.

Reveló que la escultura estaba inspirada en “Los nuevos vestidos del Emperador”, la historia de un líder vanaglorioso que se exhibe desnudo por las calles porque nadie alrededor se atreve a decir la verdad.