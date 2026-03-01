Mientras se define si se ordena la prisión preventiva de Adrián Villar Chirinos (21) por la muerte de la campeona de buceo libre Lizeth Marzano (33), a quien atropelló y abandonó en la vía pública, la periodista Marisel Linares busca limitar su responsabilidad a pagar una reparación civil porque el auto está a su nombre.

Percy Sampén, abogado de la exconductora de Willax TV, reveló la estrategia de la periodista a quien, tras el homicidio, se vio reunida con Adrián Villar y otros en un parque para planificar su defensa, en lugar de que entregarse a la Policía, pasar el dosaje etílico de ley y ver por el estado de su víctima.

“La señorita Linares es madrastra de la persona que causó el accidente. Ella se siente apenada con el trágico evento. Entendemos que la persona que causó el accidente es su hijastro, tiene un vínculo afectivo familiar bastante fuerte por él, por lo tanto, dada esta situación familiar, no existe el delito de encubrimiento como tal”, dijo el letrado.

Plata, nada más

Indicó que Marisel Linares está dispuesta a pagar la reparación que se fije en el caso, a lo que según su defensa se limita su responsabilidad.

Marisel Linares, quien no es esposa del padre del joven, busca así acogerse a la excusa absolutoria que contempla la ley para no condenar por encubrimiento personal a quien sustrae de la persecución penal a un implicado en delito con quien se tiene una relación de afectividad.

Citada

La periodista está citada para este martes 3 de marzo, a las nueve de la mañana, para responder por lo que hizo antes y después del atropello que causó Adrián Villar a bordo de un auto registrado a nombre de ella.

También deberá decir lo que habló con Adrián Villar luego del atropello, según el registro de llamadas halladas en el celular del investigado por homicidio.

Información

Sampén también negó que su patrocinada haya ocultado información en el comunicado que hizo y en la supuesta donación del vehículo.

“Negamos que haya algún tipo de contradicción”, aseguró.

Marisel Linares busca acogerse a la excusa absolutoria de ley para no ser condenada por encubrimiento por un supuesto vínculo afectivo con el imputado.