Hasta a 40 °C bajo cero, dos patrullas de trineos Sirius -cada una de 500 kilos, guiada por un hombre y tirada por 12 perros fortachones- recorren 30 kilómetros al día en Groenlandia para garantizar la seguridad de esos amplios territorios.

Durante los días de viaje en Groenlandia, es vital alimentar con carbohidratos y proteínas a los esforzados perros que, dóciles, esperan por su turno que al final les lancen sus trozos de carne con que se les premia por su duro trabajo.

¿Se rompen?

Los perros recuperan pronto energías y demuestran su fidelidad al humano, al que brindan su trabajo con gran dedicación y eficiencia.

“Los trineos se rompen, pero se pueden reparar. Y quizá perdamos uno, dos o tres perros en una patrulla, pero aun así podemos seguir avanzando a menor velocidad”, apuntó.

Las patrullas de trineos son más eficaces que los helicópteros, satélites y aviones de alta tecnología pues en los inhóspitos parajes del Ártico de Groenlandia estos no sirven de mucho.

Mejores perros

De entre todos los candidatos, se seleccionan unos 30 o 35 perros, que se someten a pruebas físicas y mentales y, al final, solo cinco o seis acaban formando parte de la patrulla.

“Si usamos un trineo y no una motonieve es porque los trineos y los perros tienen mucho aguante”, afirma a la AFP Sebastian Ravn Rasmussen, un exmiembro de la patrulla Sirius.