Proezas en el mar. El equipo peruano de surf demostró su alto nivel de competencia al ganar siete medallas de oro de un total de ocho categorías disputadas durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se vienen realizando en el país.

El mar de la playa Punta Rocas, en Punta Negra, fue el escenario donde ayer los deportistas de tabla demostraron que son los reyes del mar. La primera presea dorada de la jornada la obtuvo Cristopher Bayona en la modalidad de bodyboard.

En una difícil final, nuestro compatriota se impuso en la rama masculina, mientras que por el lado femenino Solange Calderón pudo sumar una medalla de bronce.

GANADORES. Más tarde, empezaron a llover las medallas doradas. En la categoría shortboard masculino, el oro se lo llevó el olímpico Lucca Mesinas y, en la versión femenina, Sol Aguirre consiguió la misma medalla.

En longboard, María Fernanda Reyes y Lucas Garrido Lecca también demostraron su talento dominando las olas y obtuvieron las preseas de oro femenina y masculina respectivamente.

En la modalidad Sup Surf subió al podio con el oro José Sebastián Gómez mientras que Itzel Delgado hizo lo mismo en Sup Race, pero el último sábado.

OJO AL DATO. Alonso Correa ganó medalla de plata en el Shortboard masculino y Tamil Martino se adjudicó el bronce en Sup Surf.