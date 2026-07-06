Antes del Gran Premio de Silverstone, que ganó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), los pilotos de Fórmula 1 participaron ayer en una carrera con karts formados cada uno por 28,300 ladrillos o piezas armables de Lego.

Con cada kart de 280 kilos de peso, de los que 65 correspondían a los bloques plásticos, los pilotos se divirtieron mientras conducían a más a 25 kilómetros por hora.

Pelea

“Como si estuvieran peleando una victoria de verdad, varios pilotos comenzaron a buscar cualquier hueco para ganar posiciones. El momento más insólito llegó cuando un grupo intentó cortar camino por la leca para ahorrar metros. La idea parecía brillante... hasta que dejó de serlo”, indicó el diario Olé, de Argentina.

Varados

Los pequeños autos quedaron completamente enterrados en la grava y varios pilotos, entre ellos Franco Colapinto, terminaron varados, sin poder salir mientras el resto seguía adelante entre las risas del público y de los propios protagonistas.

Ganador

Por graciosos, muchos se quedaron a la grava y al final ganó Fernando Alonso, quien en la Fórmula 1 da pena con su Aston Martin que no da pie en bola a pesar de ser obra del genio de la ingeniería Adrian Newey.