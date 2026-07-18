La rotura de una tubería principal de agua en West Hollywood inundó la intersección de Sunset Boulevard y calles cercanas, abrió un socavón en medio de la calzada, que hizo aparecer una “laguna”, y alteró el tránsito y la actividad comercial en una de las zonas más transitadas del sector, en la meca del cine mundial.

La zona es cercana al Paseo de la Fama y está a pocos minutos en auto de los estudios de cine de Universal Studios Hollywood y Paramount Pictures Studios, en California, Estados Unidos.

Centenaria

La tubería de agua de 110 años se rompió en West Hollywood, California, inundando Sunset Boulevard.

La fuga abrió un enorme socavón en la calle y afectó el tránsito y los negocios locales.

Las autoridades locales reportaron grandes daños y enviaron equipos de emergencia al lugar.