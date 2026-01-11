En protesta contra el Gobierno, la población de Juliaca (Puno) quemó a un muñeco del presidente José Jerí, luego de que bailaron a su lado. El monigote de tres metros, bautizado como Pajerín, tenía la bandera de Estados Unidos como delantal.

La quema del muñeco de tres metros, bautizado como Pajerín, que representaba al presidente José Jerí, se convirtió en un acto simbólico de las protestas realizadas en Juliaca por el tercer aniversario de las muertes ocurridas el 9 de enero de 2023.

En el óvalo de la salida a Cusco, decenas de ciudadanos pasearon la figura al ritmo de consignas contra el Gobierno y la clase política, antes de incendiarla como señal de rechazo frontal a una gestión que consideran ilegítima y cómplice de la represión.

Antes de quemar a Pajerín, nombre otorgado por la gente, nombre escrito delante del monigote, la gente bailó y también lanzó fuertes insultos contra Dina Boluarte y José Jerí, así como contra la corrupción en el Gobierno y en el Congreso.