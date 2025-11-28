Un juzgado de menores quitó la custodia de sus hijos a Nathan Trevallion (51) y Catherine Birmingham (41) por vivir aislados en un bosque, rodeados de plantas y animales, en una bella casa, en Italia.

Sus tres hijos -Utopia Rose (8) y los gemelos Galorian y Bluebell, de 6- eran educados fuera de la escuela, en medio de la naturaleza, y eso no gustó a las autoridades judiciales.

“Los niños deben crecer lejos de la toxicidad de la sociedad occidental y de la tecnología, pero al mismo tiempo les hemos enseñado a respetar la naturaleza”, indicó el papá.

Se enviaron patrullas para retirar a los niños de su hogar en Abruzzo y trasladarlos a una instalación gestionada por la Iglesia. La madre permanece en el mismo recinto, pero los padres tienen acceso limitado a los niños, según indicó el abogado de la familia.

El destino de los niños, conocidos en Italia como los Bimbi nel Bosco o “niños del bosque”, ha cautivado al país. Decenas de miles de personas han firmado una petición en línea para reunir a la familia.

