Miembros del movimiento therian, por el que jóvenes se disfrazan de animales y hasta caminan en cuatro patas, porque se identifican psicológica y espiritualmente como ellos, vienen siendo perseguidos en España, donde el fenómeno viral en el mundo va ganando adeptos.

Los muchachos, que se creen animales al compartir los valores de ellos, que en su mayoría se creen perros, zorros, lobos y gatos, sus disfraces favoritos, tienen que correr como ellos para salvarse.

En la mira de los policías del gobierno socialdemócrata del PSOE (izquierda) y de miembros de grupos de ultraderecha, como Vox, los therians deben hacer la de animales y salir corriendo para escapar de sus “perseguidores”.

Detenidos

No solo la Policía los ha detenido cuando corean frases contra el Gobierno español, como sucedió al criticar al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sino que también deben correr de grupos de ultraderecha que acuden a las convocatorias de los therians en las plazas para golpearlos por considerarlos “degenerados”.

¿Masivo?

Aunque el fenómeno therian es viral y también se extiende por América, no es masivo como alguna vez se pensó.Y es que a las reuniones therian, que se promocionan en redes sociales, no son tan masivas como pretenden sus organizadores.

A los parques, por ejemplo, se presentan más curiosos, bromistas y hasta quienes, algunos con violencia, odian a los therians.