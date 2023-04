¿Qué? Un influencer de TikTok ha levantado la polémica en redes sociales tras afirmar que los celulares con sistema operativo Android son para la gente pobre. Su comentario desató la molestia de los cibernautas que iniciaron la clásica “funada”.

El influencer identificado como Faulox grabó un video para la plataforma digital TikTok en que le ve ingresando a una conocido centro comercial para según sus palabras realizar “travesuras”.

El joven planeo dirigirse al área de celulares y cambiar el fondo de pantalla de los dispositivos móviles por una foto de su rostro. Sin embargo, al no saber como manipular los aparatos el TikToker tuvo un comentario despectivo sobre las persona que utilizan Android.

“¿Cómo se maneja un Android? Nunca tuve un Android. Aquí Ajustes, Fondo de Pantalla, supongo. Nunca he manejado un Android en mi vida, se los juro que los Android son para gente paupérrima, gente pobre de escasos recursos”, expresó de forma burlona.

“Funado” en redes sociales

Como era de esperarse las reacciones del público no se hicieron esperar y muchos usuarios de TikTok mostraron su molestia por los desatinados comentarios del influencer. “Pero qué comentario. Entre tus seguidores también hay gente que tiene Android”; “pero a mí no me lo compró mi papá” o “la pobreza no está en usar Android”, fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Influencer dice que los celulares Android son para gente pobre