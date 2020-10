En las últimas horas se ha viralizado la conversación que tuvo un profesor universitario frente a sus alumnos en una clase virtual. El maestro expresó su indignación porque sus alumnos no estudian y tampoco les interesa hacerlo.

Cansado de esta situación, dijo que evalúa renunciar y que su conciencia “está tranquila”.

“Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente. Estoy viendo la próxima semana de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos, hasta nunca”, añadió en clase realizada por la plataforma zoom.

En otro momento, el educador dijo que ya no sentía ganas de enseñar porque ninguno de sus alumnos toma importancia a sus clases.

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste. Así es. Así que alumnos, voy a evaluar, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, pobre país”, se le escucha decir al profesor.

