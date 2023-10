Dota 2 es el videojuego de la categoría MOBA que reúne a millones de fanáticos en todo el mundo y que también goza de gran popularidad en nuestro país. Y es que también cabe señalar que es el esport que organiza los torneos con mayores premios en la historia, superando a Fortnite, League of Leguends o Free Fire.

En ese sentido, en el último The International, se otorgó un pozo de 40 millones de dólares, juntando a los jugadores profesionales más destacados, como es el caso de Johan ‘N0tail’ Sundstein.

Johan es un jugador que, pese a estar inactivo, se hizo famoso por formar parte del equipo de OG que resultó bicampeón del The International. En dichos torneos, el club obtuvo ingresos aproximados de US$ 11, 234 158 y US$ 15, 620 181, en los años 2017 y 2018 respectivamente, divididos proporcionalmente entre los 5 jugadores que conformaban la escuadra.

Asimismo, el ranking, que refleja a los 100 jugadores profesionales de videojuegos con mayores ingresos, está encabezado por competidores de Dota 2, en el cual destacan los integrantes de los equipos OG y los antiguos campeones del The International 2017, Team Liquid.

