Junto al robot humanoide Figure 03, un avanzado androide impulsado por inteligencia artificial y fabricado íntegramente en Estados Unidos, Melania Trump, esposa del presidente Donald Trump, apareció ayer en la Casa Blanca durante la cumbre “Fomentando el Futuro Juntos”.

Sorprendidas quedaron las representantes de 45 naciones, entre ellas las primeras damas de Francia, Brigitte Macron; de Ucrania, Olena Zelenska; y de Israel, Sara Netanyahu.

Compañeros

El robot acompañó a la primera dama al Salón Este de la Casa Blanca para el último día de una cumbre convocada por ella con homólogas de todo el mundo a través de su iniciativa global Fostering the Future Together (“Promover juntos el futuro”).

El grupo analiza maneras de empoderar a los niños mediante la educación, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial.

Educado

Melania Trump y el humanoide caminaron lentamente, uno al lado del otro, por la alfombra roja desde el extremo opuesto del pasillo. La primera dama se detuvo justo antes de entrar al Salón Este, mientras el robot rodeaba la mesa con los panelistas y se colocaba en el centro de la sala.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición global de Fostering the Future Together”, manifestó.

Se fue solito

“Soy Figure 03, un humanoide construido para los Estados Unidos de América”, continuó. “Agradezco formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación”.

“Bienvenidos”, dijo antes de ofrecer saludos similares en otros 10 idiomas. Luego, el robot dio las gracias a todos y volvió sobre sus pasos de regreso por la alfombra roja.