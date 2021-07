Samuel Luiz Muñiz, un joven de 24 años, fue asesinado a golpes en la puerta de una discoteca en España, según testigos lo mataron por ser homosexual. El condenable hecho homofóbico ocurrió el pasado sábado 04 de julio.

El brutal asesinato de Samuel ha generado indignación en España y en diferentes partes del mundo. Diferentes organizaciones LGTBIQ+ se pronunciaron bajo el hashtag “#JusticiaParaSamuel” para pedir justicia en redes sociales.

“Samuel fue asesinado el sábado por la madrugada en Galicia. Era auxiliar de enfermería, trabajaba en una residencia de ancianos. Estaba con una amiga y conversando con otra por celular. De repente, pasó una pareja, un chico con una chica. Ese chico lo increpó, le dijo ‘me estás filmando, maricón’. Y él le mostró el celular para que viera que no lo estaba filmando”, indicó una fuente.

A continuación, el testigo relató cómo fue el violento hecho. “El tipo le empezó a pegar … La única persona que se acercó a defenderlo fue un chico inmigrante africano que pasaba por ahí, vio la situación y lo defendió”, expresó.

Luego, comentó que el agresor se fue y volvió con otras siete personas. “Lo siguieron a 200 metros de ese lugar y lo reventaron a golpes y patadas en el piso al grito de ‘maricón de mierd*’, añadió.

Ricky Martín y Alejandro Sanz lamentan asesinato de Samuel

En medio de la indignación por el crimen, artistas como los cantantes Ricky Martin y Alejandro Sanz han expresado su indignación por la muerte del joven Samuel Luiz Muñiz.

“Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodidos que estamos”, escribió el interprete de “Corazón Partido” en su cuenta de Twitter.

Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos #justiciaparasamuel — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021

Mientras el cantante boricua, quién es abiertamente gay, alzó la voz pidiendo justicia por Samuel Luiz Ruiz en sus redes sociales.

“Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel”, escribió el cantautor puertorriqueño en sus estados de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR