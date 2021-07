¡Orgulloso! Así se mostró Federico Salazar tras el debut de su hijo Sebastián Salazar en la conducción del dominical Cuarto Poder. El experimentado periodista de América TV concedió una entrevista a un diario local donde se refirió a las críticas que viene recibiendo su primogénito en redes sociales.

El diario Trome conversó en exclusiva con el conductor de América Noticias donde indicó que su hijo no tiene la culpa de que él sea conocido. Además precisó que no tuvo nada que ver con la contratación de Sebastián para el puesto de conductor en Cuarto Poder.

“¿Qué culpa tiene Sebastián que yo sea conocido? Él tiene que mostrar su mérito. En televisión no se puede hacer recomendación, esa sugerencia de que alguien entra por vara a la pantalla es imposible, porque si no lo haces bien te sacan. No puedes sostener un programa sobre la base de una vara. Nadie me va a creer, pero no he tenido nada que ver en la llamada a Sebastián”, indicó.

“Sebastián ha querido asumirlo y es responsabilidad de él. Es joven pero también es un adulto. Si algo pasa o le va mal es responsabilidad de él también, quisiera que le vaya bien y que esta sea una oportunidad de esas que aparecen raramente, pero que le pueda servir”, añadió.

Federico Salazar sin roches con Sol Carreño

Asimismo, Federico Salazar reveló que Sol Carreño le escribió por WhatsApp y le dijo que sus palabras no habrían sido contra su hijo Sebastián Salazar. De esta manera desmintió que existiera un problema entre ellos.

“Sol me escribió por WhatsApp, el comentario fue sacado de contexto, se estaba refiriendo a que puede haber gente con mérito propio y tiene papá con mérito propio, al igual que gente que no tiene mérito”, acotó en referido medio.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR