Un socavón de 50 metros de profundidad, 30 metros de ancho y 30 metros de largo se abrió en una pista frente a una comisaría y un hospital en una céntrica arteria de Bangkok, capital de Tailandia.

MÁS INFORMACIÓN : Criar leones en casa como si fueran gatitos es la última moda

El socavón devoró a vehículos y una grúa estacionada frente al centro de salud, pero no hubo muertos ni heridos al abrirse el hueco.

MÁS INFORMACIÓN : Dos hermanos se casan contentos con la misma mujer y ella es la más feliz

Postes eléctricos caídos dentro del socavón y dos grandes tuberías que vertieron agua en el hueco, ampliaron su tamaño con los minutos.

Investigan

Las autoridades tailandesas comenzaron a reparar un gran socavón surgido en una calle situada frente a un hospital en el norte de Bangkok, Tailandia, tras hundirse la víspera la calzada, mientras se sigue investigando qué provocó el incidente, que causó daños materiales pero no humanos.

Sacos de arena

El gobernador de la capital, Chadchart Sittipunt, indicó que se arrojarán en el hueco, de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo, unos 50 mil sacos de arena con el objetivo de estabilizar la zona y evitar nuevos desprendimientos de tierra.

Cemento

El político dijo que hay que llevar a cabo trabajos de desescombro y retirar varios postes de luz y mobiliario urbano engullidos por el socavón, antes de verter en el foso cemento y hormigón para ir creando capas que rellenen el terreno.

TE PUEDE INTERESAR



