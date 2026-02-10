Durante la presentación de medio tiempo de Super Bowl 2026, en Estados Unidos, el cantautor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, no solo mostró el orgullo latino al mundo, sino que también actuó como testigo en una boda real.

Sí, la boda real, fue celebrada entre sus fans Elly y Tommy ante millones de espectadores en el Levi’s Stadium y a través de las pantallas.

Bad Bunny, quien abrió su actuación con la frase “¡Qué rico es ser latino!”, firmó como testigo del enlace que se hizo con todas las de la ley, según confirmaron los contrayentes y el equipo del cantautor.

Gracias

A través de su perfil de Instagram, Elly, quien se identifica en redes como @ellly_bean compartió un video del momento en que que se casaron a la mitad del show en el Half-time show. A unas horas de este hecho, la joven colocó un mensaje para agradecer a Benito, nombre de pila del cantante para agradecerle por “enfatizar el amor”.

“Tengo el corazón lleno. Esta experiencia ha sido increíble. Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario”, escribió en un emotivo mensaje en agradecimiento al Conejo Malo.

Su pareja, Tommy también mostró su sentir tras haber vivido este increíble momento y externó la felicidad de haberse casado con su mejor amiga: “Lo mejor de la noche fue ganar una esposa, te amo”.

Molestia de Trump

Quien no ocultó su molestia con todo el espectáculo de Bad Bunny, quien hizo una reivindicación a los latinos que hoy persiguen implacables agentes del gobierno estadounidense, fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para Trump, el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl fue “uno de los peores de la historia”.

“El baile fue repugnante” y “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, aseveró Trump.