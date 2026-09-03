Porque para el amor todo vale, unos novios católicos se casaron con el agua alcanzando casi sus rodillas dentro de una iglesia inundada en la que se cortó la luz, en Filipinas.

En la parroquia de San Juan Bautista en la región de Bulacan, los enamorados novios Lieza Galang y Gilbert Gibo siguieron adelante con su matrimonio a pesar de las fuertes lluvias.

Felicidad

La novia acortó su vestido para caminar mejor y utilizaron un parlante portátil para la música de la ceremonia.

Hay inundaciones severas en diferentes centros urbanos del país.

Filipinas ahora deberá recuperarse tras la tormenta tropical causada por un tifón.