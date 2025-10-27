Después de 22 años y a bordo del “Nazareno Móvil”, la imagen del Señor de los Milagros llegó al Callao, donde miles de fieles lo recibieron entre aplausos, rezos y la repetitiva petición de que la violencia acabe.

“Ojalá, pues, con la llegada del Señor de los Milagros, toda esta violencia acabe”, dijo una feligresa que estaba agradecida de que el Cristo Moreno bendiga las calles del Primer Puerto, afectadas por la delincuencia.

“Es un momento histórico. Además, pido que mi esposo se recupere, está un poco mal de salud”, comentó otra devota que acompañó las andas en parte de su recorrido, que inició en la Iglesia de las Nazarenas.

En el vehículo con detalles morado y blanco, la sagrada imagen pasó por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina, hasta llegar a las avenidas Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, en el Callao.

Durante todo su camino lo abordaron niños, jóvenes y adultos, quienes vestían hábitos o prendas de color morado, lo esperaban con flores y globos, o lo veían pasar desde los balcones de sus departamentos. También algunos armaron altares en los exteriores de sus casas o diseñaron alfombras en su honor.

CEREMONIAS. El presidente José Jerí, acompañado del alcalde de la provincia constitucional del Callao, Pedro Spadaro, rindieron homenaje al Señor de los Milagros cuando hizo su aparición en el cruce de la avenida La Marina con Insurgentes. Ambas autoridades colocaron ofrendas florales en las andas del Cristo de Pachacamilla.

En un tramo del trayecto, la imagen fue cargada al hombro por miembros de la hermandad, como se acostumbra en sus salidas habituales, y en el camino coincidió con la procesión de la Virgen del Carmen, patrona y alcaldesa perpetua del Callao. El Cristo de Pachacamilla realizó una reverencia ante esta imagen, lo que provocó alegría entre los presentes.

Más tarde, en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, se celebró una misa central a cargo del cardenal, monseñor Carlos Castillo, y, tras ello, la imagen retornó a las Nazarenas.

OJO AL DATO. Pedro Spadaro entregó una réplica de la imagen del Señor de los Milagros al mandatario José Jerí, durante la ceremonia.