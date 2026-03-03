Ante 400 mil de sus fanáticos, en el Zócalo de la Ciudad de México, la cantante colombiana Shakira hizo historia al marcar un nuevo récord de asistencia.

En el concierto gratuito, que cerró en México su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, cantó sus grandes éxitos, desde clásicos como “Estoy aquí” y “Ojos así” hasta colaboraciones con Karol G y Rauw Alejandro.

Con la bandera mexicana en mano, Shakira cerró la noche al exclamar: “¡Gracias por ser mi familia!”.

Lleno total

La plaza comenzó a llenarse dos días antes, con grupos que acamparon en el Zócalo para no perderse el mejor sitio.

Las horas previas al concierto, la propia Shakira posteó en sus redes una imagen del recinto llenándose poco a poco como si fuera un hormiguero de gente, resguardándose bajo paraguas de colores del sol abrasador.

“Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo”, escribió y en el escenario lo cumplió con creces.

Comentario

El reconocido diario español “El País” refirió que “con hasta 12 cambios de vestuario que desafiaban la comprensión de los espectadores, Shakira ha hecho un repaso a todas sus etapas”.

“Desde su lado más rockero y clásico con Inevitable, acompañada de los coros de sus fans que tienen tatuada la letra de esas estrofas en la memoria, hasta hits más recientes como Puntería. Ella ha recordado durante toda la noche que el Zócalo es un lugar ‘emblemático’ y que necesitaba sentir la vibración de su energía después de ‘unos años duros’”, señaló “El País”.