Los cachorros pueden llegar a protagonizar momentos muy emotivos junto a los humanos. Prueba de ello es un reciente video que se ha vuelto tendencia en TikTok y otras redes sociales. Esta vez, un perrito conmovió a miles de internautas al llorar tras recibir un poco de comida que le invitó una mujer.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @lalistanews, un perro callejero se acercó a una mesa donde un grupo de mujeres se encontraba comiendo. De repente, una de ellas tomó su cuchara y comenzó a darle su comida.

A los pocos segundos, tras recibir algunos bocados, el animal comenzó a derramar lágrimas, como si estuviera llorando de la emoción que le dieron comida.

Estos fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en TikTok: “Por qué no se lo pueden llevar, es un amor”, “Cuánto quisiera tener dinero y poder hacer refugios para estos ángeles”, “¡Solo quiere amor!”, “Si sabe la orden de sentarse es porque antes de estar en la calles estuvo con una familia”, “Esto es lo que en realidad debería ser viral”, “Yo me lo llevo”, “Como no va a llorar si, tal vez, nunca le han dado de comer”.