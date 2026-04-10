La casa Sotheby’s anunció que la guitarra Hagstrom rojo cereza que Elvis Presley tocó durante el concierto del 3 de diciembre 1968 que marcó su regreso a los escenarios tras siete años dedicado al cine protagonizará la subasta “Rock & Pop”, del 13 al 20 de abril en Nueva York.

Elvis Presley tocó la Hagstrom Viking I, valorada entre 1 y 2 millones de dólares, durante el especial de televisión de 1968 “Singer Presents… Elvis”, conocido como el “68 Comeback Special”.

Una fotografía de Elvis Presley con esta misma guitarra aparece también en la portada de su álbum de 1969 ‘From Elvis in Memphis’.

Historia

La casa de subastas destacó en un comunicado que ese concierto marcó un hito decisivo en la carrera del ‘Rey del Rock’, y que sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia de la música popular.

La guitarra a subasta fue antes exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland y su legado sigue presente en representaciones contemporáneas, como la película ‘Elvis’ (2022), donde Austin Butler toca una Hagstrom similar.