Una niña de tan solo 9 años de edad conmovió en las redes sociales al dibujar el Curriculum Vitae de su papá para ayudarlo a buscar trabajo. El hecho ocurrió en Buenos Aires, Argentina.

El hombre, identificado como Gustavo Díaz, al igual que su esposa, perdieron sus trabajos debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19, por lo que ahora se han visto en la necesidad de buscársela como sea.

En entrevista con Infoabe, Gustavo Díaz contó:

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”.

Sin embargo la pequeña Mailén, de 9 años, los sorprendió al decidir dibujarle un CV a su papá para que pudiera ofrecerlo y conseguir un empleo.

“Corto Pasto. Gustavo”, escribió la pequeña, seguido del número de teléfono de su papá, así mismo, lo dibujó y le deseó buena suerte.

“Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”, comentó el hombre.

