En medio de un paisaje calcinado, un adolescente indonesio de 17 años, Rudiyansah, se viste de Superman y ayuda a apagar los incendios forestales que asolan vastas zonas de la isla de Borneo, en Indonesia.

Vestido de rojo y azul, como su superhéroe favorito, y apodado “Acero Man”, se unió a un grupo de bomberos voluntarios creado por su padre para extinguir los incendios en la ciudad de Palangkaraya.

“Estoy muy feliz porque puedo ayudar a los habitantes”, recalcó.

¿Por qué?

Al salir de la escuela, en lugar de usar su teléfono, se une a su padre y a un grupo de bomberos voluntarios para apagar las llamas con una manguera.

¿Por qué se viste así? Usa el disfraz para mantenerse motivado y porque sueña con convertirse oficialmente en bombero en el futuro para salvar su hogar.