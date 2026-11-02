Fiel a sus extravagantes transformaciones de Halloween, en su fiesta en Cathédrale, en la ciudad de Nueva York, la supermodelo alemana Heidi Klum volvió a sorprender al convertirse en una gigantesca versión amputada de su propia mano izquierda luciendo venas, anillos y uñas.

La fiesta se celebró con celebridades y Heidi Klum, quien suele disfrazarse el Halloween, sorprendió con este disfraz tan espectacular.

“Estaba viendo mi mano y pensé, ¿esos dos dedos podrían ser un par de piernas? Y quizá podía hacer que mi cuerpo cupiera en el resto de la palma de mi mano, (...) y aquí estamos”, relató Heidi Klum.

Impacto

Para celebrar el 25 aniversario de su evento conocido como “Heidiween”, la celebridad se transformó en una gigantesca mano cercenada, con sangre artificial, uñas rojas y su rostro ubicado en el centro de la palma.

El impacto fue impresionante entre los asistentes.

El disfraz de Heidi Klum reprodujo detalles de su propia mano izquierda, incluidos sus anillos de compromiso y matrimonio, además de un tatuaje que lleva en uno de sus dedos.

Resultado

Para conseguir el impactante resultado, Heidi Klum trabajó junto al diseñador de efectos especiales Mike Marino, quien utilizó escaneos corporales, prótesis y una estructura especial que permitiera recrear la anatomía con gran realismo. La preparación para lucir el atuendo requirió entre cinco y seis horas, mientras que la idea comenzó a desarrollarse aproximadamente un año antes de la celebración.

Camión decorado

La modelo llegó a la fiesta a bordo de un camión decorado con señales de advertencia y necesitó la ayuda de personas vestidas con trajes de protección para descender del vehículo.

Su esposo, el músico Tom Kaulitz, no estuvo presente debido a compromisos profesionales, aunque su nombre apareció en el tatuaje reproducido en el disfraz.

A lo largo de los años, Heidi Klum se ha caracterizado por sus transformaciones extravagantes, entre ellas un gusano, un pavo real, Medusa y el extraterrestre E.T., consolidando su celebración como una de las más llamativas de Halloween.